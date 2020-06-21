YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sakarya
  4. Sakarya polisinden video klipli Babalar Günü kutlaması

Sakarya polisinden video klipli Babalar Günü kutlaması

SAKARYA HABERLERİ  | 21.06.2020 16:11 | Son Güncelleme

Sakarya polisinden video klipli Babalar Günü kutlaması

Sakarya Emniyet Müdürlüğü personeli, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya'nın Babalar Günü'nü hazırladıkları video kliple kutladı.

İl Emniyet Müdürü Kaya'ya sürpriz yapmak amacıyla kamera karşısına geçen Emniyet Müdürlüğünün çeşitli birimlerinde görevli polisler, "Sayın Müdürüm, Babalar Gününüz kutlu olsun." diyerek klip hazırladı.

Babalar Günü dolayısıyla özel pasta da hazırlatan polisler, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya'yı evinde ziyaret etti.

Klibi izleyen Kaya, büyük mutluluk yaşadı.

Emeği geçen personele teşekkür eden Kaya, "En güzel Babalar Günü hediyesiydi, çok duygulandım. Hepinizle gurur duyuyorum, sizler benim ailemsiniz. Klibin düşünülmesinde ve hazırlanmasında emeği geçen her personelimizi ayrı ayrı kutluyorum." ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERYeşilçam'ın 57'lik güzelinden bir bikinili poz dahaYeşilçam'ın 57'lik güzelinden bir bikinili poz daha
Aç kalan köpekler bir anda saldırdı!Aç kalan köpekler bir anda saldırdı!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Sakarya Namaz Vakitleri 21 Haziran Pazar

İmsak
03:20
Sabah
05:20
Öğle
13:05
İkindi
17:05
Akşam
20:40
Yatsı
22:31

Sakarya Nöbetçi Eczaneler21 Haziran Pazar

Darüşşifa Eczanesi
Adapazari
Özgür Eczanesi
Yenikent
Pırıldar Eczanesi
Adapazari
Sinem Eczanesi
Adapazari
Sezgin Eczanesi
Akyazi
Değirmentepe Eczanesi
Arifiye
Üstün Eczanesi
Ferizli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Sakarya'da koronavirüs tespitine yönelik "Toplum Tarama Çalışması" başlatıldı

Sakarya'da koronavirüs tespitine yönelik "Toplum Tarama Çalışması" başlatıldı

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Cankurtaranlar 15 Haziran’da faaliyete başlıyor

Cankurtaranlar 15 Haziran’da faaliyete başlıyor

Sakarya'nın doğal güzellikleri koronavirüsün ardından ziyaretçilerini ağırlamak için bekliyor

Sakarya'nın doğal güzellikleri koronavirüsün ardından ziyaretçilerini ağırlamak için bekliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.