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Sakarya Şehir Hastanesi yükseliyor

26.04.2023 11:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 300 dönümlük alanda yapımı devam eden 1000 yatak kapasiteli Sakarya Şehir Hastanesi inşaatı yükseliyor.

Alandüzü Mahallesi'nde 16 ay önce yapımına başlanan ve yüzde 40 ilerleme kaydedilen hastane, tek kampüste ihtiyaçların karşılandığı ileri teknolojiyle donatılmış sağlık üssü olacak.

Yaklaşık 600 kişinin çalıştığı 300 dönüm üzerinde 283 bin metrekare kapalı alana sahip olacak hastane tamamlandığında, kadın doğum, çocuk, onkoloji ile kalp ve damar cerrahisi başta olmak üzere 300 poliklinik, 33 ameliyathane, 15 kadın doğum salonu, 183 yoğun bakım yatağı hizmet verecek.

Planlamalar doğrultusunda 25 yataklı diyaliz, 10 yataklı palyatif bakım, 10 yataklı yanık, 4 yataklı iyotlu tedavi ve 30 yataklı kemik iliği nakil ünitesinin devreye alınacağı sağlık yatırımında, acil servis birimi ise 13 poliklinik ve 70 müşahede yatağıyla hasta kabulü yapacak.

Muhtemel depremlere karşı korunması amacıyla temele 831 deprem izolatörü yerleştirilen 1 milyar 248 milyon 61 bin liraya mal olacak hastanenin ağustos 2024'te açılması bekleniyor.

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Aziz Öğütlü ile inşaat alanında incelemelerde bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, gazetecilere, iktidarlarının en önemli kazanımlardan birinin şehir hastaneleri olduğunu söyledi.

Yeni model cihazlarla donatılacak hastanede her türlü hastaya çok rahat müdahale yapılabileceğini belirten Yavuz, "Pandemi sürecinde bunu Türkiye daha iyi gördü. 1000 yataklı şehir hastaneleri sürecini başlatmamış olsaydık, Türkiye çok daha zor atlatacaktı salgın sürecini. Ama hamdolsun Türkiye'nin birçok yerinde sayın Cumhurbaşkanı'mızın 'hayalim' dediği 1000 yataklı şehir hastaneleri yapıldı." dedi.

"HEM HALKIMIZA HEM DE SAĞLIK TURİZMİNE HİZMET EDEBİLECEK"

Öğütlü de hastane inşaatında deprem izolatörleri ile son teknolojik ürünlerin kullanıldığını vurguladı.

Yapıya 831 deprem izolatörü yerleştirilme işlemlerinin mayıs sonuna kadar tamamlanacağını anlatan Öğütlü, onkoloji, kalp damar cerrahi, kadın doğum ve çocuk hastanesi ile genel hastane hizmetinin verileceğini söyledi.

Öğütlü, 1000 yatak kapasitesinin gerektiğinde 1500'e kadar artırılabilecek şekilde dizayn edildiğine değinerek, hastanın ihtiyacı olan her şeyin bir arada bulunduğu tek merkezde tedavi imkanı sunulacağını kaydetti.

Böylece bazı branşlarda başka hastanelerden yardım alma durumunun ortadan kalkacağına dikkati çeken Öğütlü, "Burada yaklaşık 300 polikliniğimiz olacak. 34 branş civarında ve içinde yanık, kemik iliği nakli üniteleri ile hiperbarik oksijen tedavi merkezimiz de olacak. Bunlar hem halkımıza hem de sağlık turizmine hizmet edebilecek şekilde dizayn edilecek." diye konuştu.

Öğütlü, heyecan duydukları hizmetin devreye alınması için önlerinde 14-15 aylık süre bulunduğunu aktararak, proje kapsamındaki 100 yataklı acil durum hastanesinin de aktif olduğunu anımsattı.

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Sakarya Ali İhsan Yavuz İnşaat Şehir hastanesi

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