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Sakarya Valisi Kaldırım: "(Havai fişek fabrikasındaki patlama) Hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi. Kayıp 1 kişiyi arama çalışmaları sürüyor."
Sakarya Valisi Kaldırım: "(Havai fişek fabrikasındaki patlama) Hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi. Kayıp 1 kişiyi arama çalışmaları sürüyor."
SAKARYA
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|
05.07.2020 16:10 |
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Sakarya Valisi Kaldırım: "(Havai fişek fabrikasındaki patlama) Hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi. Kayıp 1 kişiyi arama çalışmaları sürüyor."