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  4. Sakarya Valisi Kaldırım: "(Havai fişek fabrikasındaki patlama) Hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi. Kayıp 1 kişiyi arama çalışmaları sürüyor."

Sakarya Valisi Kaldırım: "(Havai fişek fabrikasındaki patlama) Hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi. Kayıp 1 kişiyi arama çalışmaları sürüyor."

SAKARYA HABERLERİ  | 05.07.2020 16:10 | Son Güncelleme

Sakarya Valisi Kaldırım: "(Havai fişek fabrikasındaki patlama) Hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi. Kayıp 1 kişiyi arama çalışmaları sürüyor."


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Sakarya Namaz Vakitleri 5 Temmuz Pazar

İmsak
03:29
Sabah
05:26
Öğle
13:08
İkindi
17:07
Akşam
20:40
Yatsı
22:28

Sakarya Nöbetçi Eczaneler 5 Temmuz Pazar

Esra Eczanesi
Adapazari
Gözde Eczanesi
Adapazari
Karaağaç Eczanesi
Adapazari
Kent Eczanesi
Yenikent
Şentürk Eczanesi
Adapazari
Altınköşe Eczanesi
Akyazi
Burak Okur Eczanesi
Arifiye
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