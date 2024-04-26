17 yıllık kocasının aslında kuzeni olduğunu öğrendi! DNA testinin sonucuna inanamadılar... "Bu konuda yapabileceğimiz hiçbir şey yok"

Amerika Birleşik Devletleri'nin Colorado bölgesinde yaşayan Celina Quinones ve Joseph Quinones çifti yaptırdıkları DNA testi sonucunda kuzen olduklarını öğrendi. 2006 yılının Temmuz ayında evlenen çift akraba olduklarından tamamen habersizdi. Ailelerinin tanışmış olmasına rağmen durumdan şüphelenmediklerini dile getiren Celina, "Sonunda düğünümüzü yaptık ve o zaman bile büyükannelerimiz birbirine çok benziyordu ve iyi anlaşıyorlardı ama yine de böyle bir şey olabileceği aklımıza gelmedi" dedi.

"SONUÇLARI GÖRÜNCE ŞOKE OLDUM"

Celina bir aile ağacını birleştirmeye başladığında ve evliliklerinin yaklaşık 10. yılında ikili DNA testi yaptırdı. Sonuçları okuduktan sonra kendisinin ve Joseph'in birlikte olması gerekip gerekmediğinden şüphe etmeye başladığını itiraf eden Celina, "DNA testlerini sipariş ettim. Sonuçları görünce şoke oldum. Üç çocuğumuz olduktan sonraydı ve hepsi de sağlıklıydı" diye konuştu.

Hayatını anlatan Rüya Yakalayıcının Bekçisi adlı bir kitap yazan Celina , kocasıyla ne derece akraba olduğunu bilmediğini söylerken, "Bu konuda yapabileceğimiz hiçbir şey yok, aramıza kan girmesine izin vermeyeceğim. Birlikte kalmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

Celina, akrabalık bağını keşfettikten sonra soy ağacını araştırmaya ara verdiğini söylerken eğlenceli olacağını düşünerek bu durumu TikTok'tan paylaşamaya karar verdi. Gönderisinin kısa sürede viral olmasından sonra Celina, "Bu kadar viral olacağını düşünmemiştim.Çok fazla olumsuz yorum var, bu korkunç" ifadelerini kullandı.