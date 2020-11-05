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Sakarya Valisi Kaldırım'dan Kovid-19 uyarısı:

SAKARYA HABERLERİ  | 05.11.2020 13:31 | Son Güncelleme

Sakarya Valisi Kaldırım'dan Kovid-19 uyarısı:

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşlardan zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları ve misafirliklere ara vermeleri çağrısında bulundu.

Vali Kaldırım, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bulaşın en çok yaşandığı yerlerin kalabalık ortamlar olduğunu belirtti.

Vatandaşlardan alınan tedbirlere hassasiyetle uymalarını isteyen Kaldırım, "Misafirliklere ara verelim, toplu ortamlardan kaçınalım, taziyeleri telefonla yapalım, maske takalım, mesafeyi koruyalım, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayalım." ifadesini kullandı.

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