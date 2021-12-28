YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sakarya
  4. Sakarya ve Bartın'da marketlerde fahiş fiyat ve etiket denetimleri sürüyor

Sakarya ve Bartın'da marketlerde fahiş fiyat ve etiket denetimleri sürüyor

28.12.2021 12:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya ve Bartın'da marketlerde fahiş fiyat ve etiket denetimleri sürüyor

Sakarya ve Bartın'da zabıta ekipleri, marketlerde fahiş fiyat ve etiket denetimlerine devam ediyor.

Serdivan Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçedeki marketlerde sebze ve meyve, temel gıda ürünleri ile temizlik ürünleri başta olmak üzere temel ihtiyaç maddelerinin fiyatlarını, son kullanım tarihlerini ve gramaj değerlerini inceledi.

Ekipler, ürün fiyatlarının değişim tarihlerini, raf ile kasada fark olup olmadığını kontrol etti.

Fırınları da denetleyerek iş yerlerinde gramaj, fiyat tarifesi, hijyen ve ruhsat kontrolü yapan ekipler, ilçe genelinde denetimlerini sürdürüyor.

Bartın Belediyesi ekipleri de marketlerde fahiş fiyat ve etiket denetimi gerçekleştirdi.

Ekipler, işletmelere fahiş fiyatlı ürün satmaları halinde uygulanacak yaptırımlar hakkında bilgi verdi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER "40 yıl beklediğime değdi" "40 yıl beklediğime değdi"
PARTNER"Haberler doğru değil""Haberler doğru değil"
Geleceğin aşçıları Sodexo ve üniversite iş birliğinde Sapanca'da yetiştirilecekGeleceğin aşçıları Sodexo ve üniversite iş birliğinde Sapanca'da yetiştirilecek
Anahtar Kelimeler:
Sakarya

Sakarya Namaz Vakitleri 28 Aralık Salı

İmsak
06:43
Sabah
08:15
Öğle
13:05
İkindi
15:24
Akşam
17:45
Yatsı
19:11

Sakarya Nöbetçi Eczaneler28 Aralık Salı

İlim Eczanesi
Yenikent
İnanç Eczanesi
Adapazari
Niğdelioğlu Eczanesi
Adapazari
Hayat Eczanesi
Akyazi
Arifiye Eczanesi
Arifiye
Gizem Eczanesi
Erenler
Anadolu Eczanesi
Ferizli
Tümünü Göster
Sakarya ECZANELER
Sakarya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

İzmir'de silahla vurulan bir kişi sokakta ölü bulundu

İzmir'de silahla vurulan bir kişi sokakta ölü bulundu

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Sivas'ta dondurucu soğuğa rağmen ilk kez düzenlenen kış festivali başladı

Sivas'ta dondurucu soğuğa rağmen ilk kez düzenlenen kış festivali başladı

Adana Demirspor ve Adanasporlu eski oyuncular "şöhretler karması" maçında karşılaştı

Adana Demirspor ve Adanasporlu eski oyuncular "şöhretler karması" maçında karşılaştı

Rize'de karı koca evlerinde ölü bulundu

Rize'de karı koca evlerinde ölü bulundu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.