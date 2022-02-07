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Sakarya ve Bolu'da öğrenciler dersbaşı yaptı

07.02.2022 10:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya ve Bolu'da öğrenciler dersbaşı yaptı

Sakarya ve Bolu'da, yarıyıl tatilinin sona ermesiyle 2021-2022 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemi başladı.

Serdivan ilçesindeki Mehmet Zorlu İlkokulu'na gelen öğrenciler, 15 günlük tatilin ardından arkadaşlarıyla buluştu.

Öğrenci servisleri ve ebeveynlerinin araçlarıyla okula gelen öğrencileri, öğretmenleri karşıladı.

Bolu'da da yarıyıl tatilinin sona ermesiyle 245 resmi ve özel okulda yaklaşık 50 bin öğrenci ile 4 bin 300 öğretmen dersbaşı yaptı.

Sabah saatlerinde okullarının yolunu tutan öğrenciler, arkadaşlarıyla ve öğretmenleriyle buluşmanın sevincini yaşadı.

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