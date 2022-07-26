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Sakarya ve Kocaeli sahillerinde boğulma tehlikesi geçiren 187 kişi kurtarıldı

26.07.2022 12:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya ve Kocaeli sahillerinde boğulma tehlikesi geçiren 187 kişi kurtarıldı

SAKARYA (AA) - Sakarya ve Kocaeli sahillerinde görev yapan cankurtaranlar, hafta sonu boğulma tehlikesi geçiren 187 kişiyi kurtardı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) ekipleri, denize giren vatandaşların güvenliği için çalışmalarını sürdürüyor.

Mavi bayraklı sahiller başta olmak üzere KOSKEM'in görev alanlarındaki plajlarda ekipler, yoğun geçen hafta sonunda Cebeci'de 65, Kovanağzı'nda 9, Kumcağız'da 41, Miço'da 1, Kerpe'de 11, Sarısu'da 8, Seyrek'te 7, Bağırganlı'da 14, Karamürsel'de 7, Darıca'da 5, Bayramoğlu'nda 4 ve görev bölgesi dışında 3 kişi olmak üzere boğulma tehlikesi geçiren 175 kişiye müdahale etti.

KOSKEM görev bölgelerinde 42 vatandaşa da ambulans birimlerince sağlık hizmeti verildi. Cankurtaranlar 15 Haziran'dan bugüne ise 932 kişiyi boğulmaktan kurtardı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri de Karasu, Kocaali ve Kaynarca sahilleri ile kadınlar plajında vatandaşların güvenli şekilde denize girmesi için 45 kulede hizmet veriyor.

Hafta sonu 12 kişinin boğulmaktan kurtarıldığı sahillerde, sezon başladığından beri boğulma tehlikesi geçiren 263 kişiye müdahale edildi.

Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerindeki sahillerde 4 jetski, 1 bot, 2 araç, 3 idari personel ve 58 cankurtaran görev alıyor.

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