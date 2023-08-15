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Sakarya ve Kocaeli'de denize girmek yasaklandı

15.08.2023 12:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya ve Kocaeli'de olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle denize girilmesine izin verilmiyor.

Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinin sahil kesimlerinde dalga ve Rip akıntısı etkili oluyor.

Elverişsiz şartlar nedeniyle kaymakamlıklar tarafından bugün de 3 ilçede denize girmek yasaklandı.

Görev yaptıkları sahillerde bayrakları kırmızıya çeviren Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri vatandaşları uyarıyor.

Kandıra Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava ve deniz şartları sebebiyle Kerpe, Kovanağzı, Miço, Kumcağız ve Cebeci plajları dışındaki tüm plaj ve koylarda denize girilmesine müsaade edilmiyor.

Vatandaşlardan yasağa uymaları ve denize girmemeleri istendi.

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Anahtar Kelimeler:
plaj deniz sahil yasak

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