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Sakarya ve Kocaeli'nin yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor

12.01.2022 11:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya ve Kocaeli'nin yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor

SAKARYA/KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kartepe ve Başiskele ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar etkisini gösteriyor.

Kocaeli'deki Samanlı Dağları'nın zirvesinde bulunan ve İstanbul'a yaklaşık 1,5 saat mesafede yer alan Kartepe'deki kayak merkezinde kar kalınlığı 47 santimetre olarak ölçüldü.

Kar, Başiskele ilçesinin Samanlı Dağları etekleri ve yüksek kesimlerdeki Aytepe mevkisinde de etkili oluyor.

Ulaşımda aksama yaşanmaması için bölgede önlem alan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Karla Mücadele Timi, kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

- Sakarya

Sakarya'da gece saatlerinden itibaren etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

Zengin bitki çeşitliliğiyle "doğa ve kültür yolunu" bünyesinde barındıran 900 rakımlı Çam Dağı da yağışın ardından beyaza büründü.

Bölgede etkili olan kar nedeniyle Kocaali-Hendek kara yolunu kullanan sürücüler dikkatli ilerliyor.

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