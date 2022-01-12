Sakarya ve Kocaeli'nin yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor

SAKARYA/KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kartepe ve Başiskele ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar etkisini gösteriyor.

Kocaeli'deki Samanlı Dağları'nın zirvesinde bulunan ve İstanbul'a yaklaşık 1,5 saat mesafede yer alan Kartepe'deki kayak merkezinde kar kalınlığı 47 santimetre olarak ölçüldü.

Kar, Başiskele ilçesinin Samanlı Dağları etekleri ve yüksek kesimlerdeki Aytepe mevkisinde de etkili oluyor.

Ulaşımda aksama yaşanmaması için bölgede önlem alan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Karla Mücadele Timi, kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

- Sakarya

Sakarya'da gece saatlerinden itibaren etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

Zengin bitki çeşitliliğiyle "doğa ve kültür yolunu" bünyesinde barındıran 900 rakımlı Çam Dağı da yağışın ardından beyaza büründü.

Bölgede etkili olan kar nedeniyle Kocaali-Hendek kara yolunu kullanan sürücüler dikkatli ilerliyor.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz