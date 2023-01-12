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Sakarya'da 1 kişinin öldüğü silahlı kavganın aranan zanlısı yakalandı

12.01.2023 11:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin aranan şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Adnan Menderes Caddesi'ndeki bir eğlence mekanı önünde 17 Aralık'ta iki grup arasında çıkan silahlı kavgayla ilgili aranan U.K'nin Serdivan ilçesinde saklandığını tespit etti.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, zanlıyı gözaltına aldı.

Öte yandan, haklarında gözaltı kararı verilen 3 zanlıdan ikisi, hastanedeki tedavilerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden biri çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diğer şüphelinin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Sakarya'da 17 Aralık'ta iki grup arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ahmet Toykar (21), M.Ş, C.Y, N.C, B.G, İ.K. ve T.K. silahla yaralanmıştı. Yaralılardan Toykar, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Olayın ardından gözaltına alınan 14 şüpheli ile haklarında gözaltı kararı verilen hastanedeki 6 kişiden 3'ü de serbest kalmıştı.

Adapazarı Belediyesi zabıta ekipleri, olayın yaşandığı işletme ile kavgaya karışan diğer grubun sahip olduğu eğlence mekanını mühürlemişti.

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