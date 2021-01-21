Sakarya’da 112 filosu güçlenmeye devam ediyor

Sağlık Bakanlığı tarafından Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü’ne 10 ambulans daha tahsis edildi. Yeni ambulanslar ile birlikte acil durumlara müdahale etmek için hazır bekleyen ambulans sayısı 69’a yükseldi.

Sakarya’daki acil sağlık hizmetleri yenilenmeye devam ediyor. Sağlık hizmetlerinde vakalara müdahalede hizmet kalitesini yükseltmek amacı ile Sakarya’da 10 yeni ambulans daha hizmete sunuldu. Sağlık Bakanlığı tarafından acil sağlık hizmetlerinin hızlı, etkin ve eksiksiz bir şekilde sürdürülebilmesi için biri yenidoğan hizmeti olmak üzere Sakarya İl Sağlık Müdürlüğüne 10 yeni ambulans gönderildi. Hizmete alınan yeni ambulanslar ile birlikte Sakarya’da acil durumlara müdahale etmek için hazır bekleyen ambulans sayısı 69’a yükseldi.

Sakarya İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Aziz Öğütlü, Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Serdar Değirmenci, İl Ambulans Servisi Başhekimi Uzm. Dr. Necip Gökhan Güner’in katılımı ile gönderilen ambulanslar istasyonlara teslim edildi. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan İl Sağlık Müdürü Öğütlü, Sakarya 112’nin gerek kentsel, gerek kırsal vakalara ulaşmada Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği kriterleri karşıladığına dikkat çekti.

Kilometresi en fazla olan ambulansları yenilediklerini aktaran Doç. Dr. Öğütlü, “Acil Sağlık hizmetlerinde görev yapan tüm personelimize özverili çalışmalarından dolayı buğun burada bir kez daha teşekkür ediyorum. Bakanlığımız ihtiyaç dahilinde tüm yurtta olduğu gibi ilimizde de acil sağlık hizmetlerinde yıpranan ambulanslarımızı yeniliyor. Biri yenidoğan hizmetinde kullanılmak üzere 10 yeni ambulansımız geldi. İstasyonlarımızda kilometresi en fazla olan ambulanslarımızı yeniledik, hayırlı olsun” dedi.

En çok vakayı karşılayan istasyona plaket takdimi

Öte yandan, ambulans şoförlerine anahtar tesliminin ardından, şehirde en çok vakayı karşılayarak yılın istasyonu seçilen Adapazarı 5 No’lu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu personeline de İl Sağlık Müdürü Aziz Öğütlü tarafından teşekkür plaketi verildi.

