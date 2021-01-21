YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sakarya
  4. Sakarya’da 112 filosu güçlenmeye devam ediyor

Sakarya’da 112 filosu güçlenmeye devam ediyor

21.01.2021 12:54 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanlığı tarafından Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü’ne 10 ambulans daha tahsis edildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü’ne 10 ambulans daha tahsis edildi. Yeni ambulanslar ile birlikte acil durumlara müdahale etmek için hazır bekleyen ambulans sayısı 69’a yükseldi.
Sakarya’daki acil sağlık hizmetleri yenilenmeye devam ediyor. Sağlık hizmetlerinde vakalara müdahalede hizmet kalitesini yükseltmek amacı ile Sakarya’da 10 yeni ambulans daha hizmete sunuldu. Sağlık Bakanlığı tarafından acil sağlık hizmetlerinin hızlı, etkin ve eksiksiz bir şekilde sürdürülebilmesi için biri yenidoğan hizmeti olmak üzere Sakarya İl Sağlık Müdürlüğüne 10 yeni ambulans gönderildi. Hizmete alınan yeni ambulanslar ile birlikte Sakarya’da acil durumlara müdahale etmek için hazır bekleyen ambulans sayısı 69’a yükseldi.
Sakarya İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Aziz Öğütlü, Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Serdar Değirmenci, İl Ambulans Servisi Başhekimi Uzm. Dr. Necip Gökhan Güner’in katılımı ile gönderilen ambulanslar istasyonlara teslim edildi. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan İl Sağlık Müdürü Öğütlü, Sakarya 112’nin gerek kentsel, gerek kırsal vakalara ulaşmada Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği kriterleri karşıladığına dikkat çekti.
Kilometresi en fazla olan ambulansları yenilediklerini aktaran Doç. Dr. Öğütlü, “Acil Sağlık hizmetlerinde görev yapan tüm personelimize özverili çalışmalarından dolayı buğun burada bir kez daha teşekkür ediyorum. Bakanlığımız ihtiyaç dahilinde tüm yurtta olduğu gibi ilimizde de acil sağlık hizmetlerinde yıpranan ambulanslarımızı yeniliyor. Biri yenidoğan hizmetinde kullanılmak üzere 10 yeni ambulansımız geldi. İstasyonlarımızda kilometresi en fazla olan ambulanslarımızı yeniledik, hayırlı olsun” dedi.

En çok vakayı karşılayan istasyona plaket takdimi
Öte yandan, ambulans şoförlerine anahtar tesliminin ardından, şehirde en çok vakayı karşılayarak yılın istasyonu seçilen Adapazarı 5 No’lu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu personeline de İl Sağlık Müdürü Aziz Öğütlü tarafından teşekkür plaketi verildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Arda Turan'a büyük şok! Arda Turan'a büyük şok!
KYK Yurt ücretleri öğrencilere geri ödenecekKYK Yurt ücretleri öğrencilere geri ödenecek
1/

Sakarya Namaz Vakitleri 21 Ocak Perşembe

İmsak
06:42
Sabah
08:10
Öğle
13:15
İkindi
15:46
Akşam
18:09
Yatsı
19:32

Sakarya Nöbetçi Eczaneler21 Ocak Perşembe

Gözde Eczanesi
Adapazari
Murat Eczanesi
Adapazari
Özgür Eczanesi
Yenikent
Atasoy Eczanesi
Akyazi
Balaban Eczanesi
Arifiye
Kübra Eczanesi
Erenler
Zeynep Eczanesi
Ferizli
Tümünü Göster
Sakarya ECZANELER
Sakarya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Abdülkadir Ömür'den Trabzonspor'a kötü haber

Abdülkadir Ömür'den Trabzonspor'a kötü haber

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Kayserispor Kulübü Basın Sözcüsü Tokgöz: "En güzel günler şimdi başlıyor"

Kayserispor Kulübü Basın Sözcüsü Tokgöz: "En güzel günler şimdi başlıyor"

Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig

Yılport Samsunspor, Jugurtha Hamroun'u kadrosuna kattı

Yılport Samsunspor, Jugurtha Hamroun'u kadrosuna kattı

Diğer Haberler

"Enerji timleri" kesintisiz enerji için zorlu şartlarda mücadele ediyor

"Enerji timleri" kesintisiz enerji için zorlu şartlarda mücadele ediyor

SAÜ’de, 251. Üniversitelerarası Kurul Toplantısı gerçekleşti

SAÜ’de, 251. Üniversitelerarası Kurul Toplantısı gerçekleşti

Karlı havada sokak hayvanlarını minik elleriyle beslediler

Karlı havada sokak hayvanlarını minik elleriyle beslediler

Roman vatandaşın yardım çağrısına valilik sessiz kalmadı

Roman vatandaşın yardım çağrısına valilik sessiz kalmadı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Sakarya ve Düzce'de temaslarda bulundu

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Sakarya ve Düzce'de temaslarda bulundu

Bacada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Bacada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.