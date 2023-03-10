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Sakarya'da 14 bin 210 depremzede ağırlanıyor

10.03.2023 13:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerden gelen 14 bin 210 depremzede misafir ediliyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, depremlerin ardından kentte Valilik koordinasyonunda oluşturulan merkeze kayıt işlemleri devam ediyor.

Kentte 9 Mart itibarıyla başvuru ve kabul merkezlerine 14 bin 210 kişi kayıt yaptırdı. Bunlardan1687'si KYK yurtları, misafirhane, otel ve benzeri yerlerde misafir edilirken, 12 bin 523'ü kendi imkanlarıyla akraba veya tanıdıklarının yanına geldi.

Valilikçe belirlenen kayıt ve kabul merkezlerine başvurmayan depremzedelerin kimlik ve iletişim bilgilerini bildirmesinin önem arz ettiği kaydedildi.

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Sakarya Namaz Vakitleri 10 Mart Cuma

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