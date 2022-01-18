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Sakarya'da 14 milyon 690 bin boş makaron yakalandı

18.01.2022 20:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'da 14 milyon 690 bin boş makaron yakalandı

Sakarya'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 14 milyon 690 bin boş makaron ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube ekipleri, gümrük kaçağı ürünlere yönelik çalışma kapsamında bir kamyonu durdurdu.

Aramada gümrük kaçağı 14 milyon 690 bin boş makaron ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

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