Sakarya'da 19 sanıklı FETÖ davasında karar

Sakarya'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ilişkin davada, aralarında yabancı uyruklular ile üniversite öğrencilerinin de bulunduğu 3'ü firari 19 kadın sanığın yargılandığı davada karar çıktı.

Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, 2 tutuksuz sanık ile avukatlar hazır bulundu.

Belgelerin zapta geçirilmesinin ardından görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, 11 sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması, 5 sanığın beraati ve firari 3 sanığın dosyasının ayrılması şeklindeki mütalaasını tekrar etti.

Yabancı uyruklu sanık A.D, savunmasında, memleketine gitmek istediğini belirterek, beraat talebinde bulundu.

Sanık Ö.E.K. de önceki beyanlarını tekrar ederek, beraatini istedi.

Sanık avukatları, bir kısım sanıklar yönünden mahkumiyete yönelik mütalaaya katılmadıklarını ifade ederek, müvekkillerinin beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, söz konusu suçtan sanıklar C.R.S'nin 6 yıl 3 ay, C.C. ve M.K'nin 7 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına, firari 3 sanığın dosyasının ayrılmasına, diğer sanıkların ise beraatine karar verdi.

