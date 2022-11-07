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Sakarya'da 23,8 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

07.11.2022 11:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'da 23 kilo 800 gram uyuşturucu ele geçirilen operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışma kapsamında kent merkezinde bir adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, 23 kilo 800 gram skunk ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Vali Çetin Oktay Kaldırım, operasyona ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kökünü kurutana kadar uyuşturucuyla mücadeleye devam. Narkotik ekiplerimizin yaptığı titiz ve kararlı çalışma sonucunda; 23 kilo 800 gram skunk maddesi ele geçirilmiştir. Ekiplerimizi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

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