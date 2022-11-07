Sakarya'da 23,8 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışma kapsamında kent merkezinde bir adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, 23 kilo 800 gram skunk ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Vali Çetin Oktay Kaldırım, operasyona ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kökünü kurutana kadar uyuşturucuyla mücadeleye devam. Narkotik ekiplerimizin yaptığı titiz ve kararlı çalışma sonucunda; 23 kilo 800 gram skunk maddesi ele geçirilmiştir. Ekiplerimizi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

