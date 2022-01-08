Sakarya'da 4 kilo 200 gram kubar esrar ele geçirildi

Sakarya'nın Hendek ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kilo 200 gram kubar esrar geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

Hendek İlçe Jandarma Komutanlığının sivil ekibi, İlçe Jandarma Asayiş personeli ve Sakarya KOM Şube Müdürlüğü ekibi, ihbar üzerine H.G'nin ikametine operasyon düzenledi.

Köpek yardımıyla yapılan aramada, 14 kavanoz ve 1 adet 10 kiloluk plastik bidonda toplam 4 kilo 200 gram kubar esrar ele geçirildi.

H.G. gözaltına alındı.



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