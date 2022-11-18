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Sakarya’da 4 kilogram esrar ele geçirildi: 2 gözaltı

18.11.2022 10:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya’nın Söğütlü ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda 4 kilogram kubar esrar ve 250 gram kenevir ele geçirilirken konuya ilişkin 2 şüpheli ise gözaltına alındı.

Sakarya’da 4 kilogram esrar ele geçirildi: 2 gözaltı

Söğütlü İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Söğütlü ilçesi Mağara Mahallesi’nde ikamet eden N.D. ve M.D. isimli şahısların uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yaptığı tespit edildi.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler uyuşturucu arama köpek unsurunun da katılımıyla şüphelilere ait ev ve eklentilerine operasyon düzenledi. Yapılan aramalar neticesinde; 4 kilogram kubar esrar, 250 gram kenevir tohumu, 1 adet esrar öğütme aparatı, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ve 7 adet av tüfeği mühimmatı ele geçirildi. Konuya ilişkin N.D. ve M.D. isimli 2 şüpheli gözaltına alındı.

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