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Sakarya'da 5 katlı binanın 3. katında çıkan yangın söndürüldü

08.12.2023 07:51 | Son Güncelleme:
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Sakarya'nın Karasu ilçesindeki 5 katlı binanın 3'üncü katında çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.

Sakarya'da 5 katlı binanın 3. katında çıkan yangın söndürüldü

Alınan bilgiye göre, Kuzuluk Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde bulunan 5 katlı binanın Kadir A.'nın ikamet ettiği 3'ncü katındaki dairede elektrikli ısıtıcının devrilmesi sonucu yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın çıkan evde bulunan 6 kişi, vatandaşların da destek verdiği itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Üst katta mahsur kalarak dumandan etkilenen 2 kişiyi, itfaiye ekipleri merdiven yardımıyla tahliye etti. Ambulansta müdahale edilen bu 2 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Yangın diğer katlara sirayet etmeden söndürüldü. Yangının çıktığı daire ise kullanılmaz hale geldi.

Sakarya'da 5 katlı binanın 3. katında çıkan yangın söndürüldü

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yangın Sakarya Karasu merdiven İtfaiye

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