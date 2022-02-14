Sakarya'da 8 gündür haber alınamayan kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Sakarya'da 8 gündür haber alınamayan 65 yaşındaki kişi için Çark Deresi'nde başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.
Yakınları tarafından 6 Şubat'ta kayıp ihbarı yapılan Bayram Öztürk'e ait cüzdan ve telefonun dere yakınında bulunmasıyla AFAD ekipleri ve dalgıç polisleri, 4 gündür derede arama gerçekleştiriyor.
Sabahın erken saatlerinde dereye gelen ekipler, Çark Deresi üzerinde bulunan şelalenin çevresine yoğunlaştı.
Akıntıya karşı zorlanan ekipler, botu halatlar yardımıyla ağaçlara bağlayarak arama çalışmalarını sürdürüyor.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz