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Sakarya'da 8 gündür haber alınamayan kişiyi arama çalışmaları sürüyor

14.02.2022 12:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'da 8 gündür haber alınamayan kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Sakarya'da 8 gündür haber alınamayan 65 yaşındaki kişi için Çark Deresi'nde başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.

Yakınları tarafından 6 Şubat'ta kayıp ihbarı yapılan Bayram Öztürk'e ait cüzdan ve telefonun dere yakınında bulunmasıyla AFAD ekipleri ve dalgıç polisleri, 4 gündür derede arama gerçekleştiriyor.

Sabahın erken saatlerinde dereye gelen ekipler, Çark Deresi üzerinde bulunan şelalenin çevresine yoğunlaştı.

Akıntıya karşı zorlanan ekipler, botu halatlar yardımıyla ağaçlara bağlayarak arama çalışmalarını sürdürüyor.

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