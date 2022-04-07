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Sakarya'da ağabeyi, yengesi ve yeğenini öldüren zanlı yakalandı

07.04.2022 10:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'da ağabeyi, yengesi ve yeğenini öldüren zanlı yakalandı

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde ağabeyi, yengesi ve yeğenini silahla vurarak öldüren zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Kemalpaşa Mahallesi Gündoğan Sokak'ta tapu meselesi yüzünden tartıştığı ağabeyi, yengesi ve yeğenini silahla öldürdükten sonra kaçan Ç.G'nin (54) yakalanması için çalışma yürüttü.

Karasu ilçesinde olduğu tespit edilen Ç.G. operasyonla gözaltına alındı.

Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Ç.G, 5 Nisan'da, tapu meselesi yüzünden tartıştığı ağabeyi B.G. (65), yengesi D.G. (59) ve yeğeni T.G'yi (31) tabancayla öldürmüş, ailenin diğer çocuğunun balkonda saklanarak saldırıdan kurtulduğu öğrenilmişti.

Polis, olay yerinden kaçan Ç.G'yi yakalamak için çalışma başlatmıştı.

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