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Sakarya'da akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada aynı aileden 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

04.06.2021 01:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'da akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada aynı aileden 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Sakarya'nın Erenler ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada aynı aileden 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

İddiaya göre, Kamışlı Mahallesi'nde aralarında daha önce de husumet bulunan akrabalar arasında miras anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Y.Ş; amcası Saffet, yengesi Nuran ve kuzeni Gökhan Ş'ye tabancayla ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri Saffet ve eşi Nuran Ş.'nin olay yerinde öldüğünü belirledi.

Ağır yaralanan Saffet-Nuran Ş çiftinin çocukları olan Gökhan Ş. ise kaldırıldığı Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.

Saldırgan Y.Ş'nin gözaltına alındığı ve yaralı olduğu öğrenildi.

Jandarmanın olay yerindeki incelemeleri sürüyor.

- Olayın geçmişi

Salih ve Saffet Ş. kardeşler arasında 5 Mayıs'ta miras anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışmada Salih Ş, silahıyla ateş etmiş, bu sırada araya girmeye çalışan Saffet Ş'nin eşi Nuran Ş, kurşun isabet etmesi sonucu ayağından yaralanmıştı.

Öte yandan, Salih Ş'nin bugünkü silahlı kavganın şüphelisi Y.Ş'nin babası olduğu öğrenildi.

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