Sakarya'da akrabalar arasındaki silahlı kavgada 3 kişiyi öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı

Sakarya'nın Erenler ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada aynı aileden 3 kişiyi öldürdüğü iddia edilen Y.Ş. tutuklandı.

Kamışlı Mahallesi'nde 4 Haziran'da iddiaya göre miras anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada amcası Saffet, yengesi Nuran ve kuzeni Gökhan Ş'yi tabancayla öldürdüğü iddia edilen ve olayda yaralanan Y.Ş. hastanedeki tedavisinin ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan Y.Ş. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.



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