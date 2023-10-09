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Sakarya'da ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

09.10.2023 07:35 | Son Güncelleme:
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Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde, içinde hastanın bulunduğu ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi ağır yaralandı.

Sakarya'da ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

Kaynarca-Karasu yolu Kaynarca istikametine giden ve içinde hasta bulunan Ö.A. idaresindeki ambulans, Küçükkaynarca kavşağı mevkisinde Sezgin Gure yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil ile çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan otomobil sürücüsü ve yanında bulunan Türkan Alkan, Kaynarca Devlet Hastanesine kaldırıldı; ambulansta bulunan yaralı ise başka bir ambulansla Yenikent Devlet Hastanesine götürüldü.

Otomobil sürücüsü ve durumunun ağır olduğu öğrenilen Alkan, daha sonra Yenikent Devlet Hastanesine sevk edildi.

Sakarya'da ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

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Anahtar Kelimeler:
Kaynarca ambulans kaza

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