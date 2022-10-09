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Sakarya'da antrenmanda fenalaşan judo antrenörü 4 günlük yaşam savaşını kaybetti

09.10.2022 17:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'da antrenmanda fenalaşan judo antrenörü 4 günlük yaşam savaşını kaybetti

Sakarya'da 5 Ekim'de antrenmanda beyin kanaması geçiren judo antrenörü Şükrü Öztürk hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Atatürk Spor Salonu'nda 4 gün önce öğrencilerine antrenman yaptıran 52 yaşındaki Öztürk, bu sırada fenalaşarak yere yığıldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Öztürk'ü ilk müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Judo antrenörü Öztürk, hastanedeki müdahalelere rağmen yaşam mücadelesini kaybetti.

Hastane morgundan alınan Öztürk'ün cenazesi, Erenler ilçesindeki Çamlıtepe Camisi'nde ikindi vakti kılınan namazın ardından Emirdağ Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Törene, Öztürk'ün ailesi ve yakınlarının yanı sıra Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, Adapazarı Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Çelikel, Sakarya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Yaşar Zımba ile vatandaşlar katıldı.

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beyin kanaması Sakarya Judo Antrenör

Sakarya Namaz Vakitleri 9 Ekim Pazar

İmsak
05:32
Sabah
06:56
Öğle
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İkindi
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Akşam
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