Sakarya'da aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü

SAKARYA (AA) - Akyazı ilçesinde aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolunun Kızılcıkorman kesiminde Yakup Doğan idaresindeki 54 ADM 462 plakalı otomobil, yoldan çıkarak refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, araçta sıkışan sürücü Doğan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan Doğan'ın cenazesi, savcının yaptığı incelemenin ardından Akyazı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.