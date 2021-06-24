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Sakarya'da babasını bıçaklayan zanlı tutuklandı

24.06.2021 09:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'da babasını bıçaklayan zanlı tutuklandı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde tartıştığı babasını bıçakladığı gerekçesiyle adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Korucuk Mahallesi'nde bir sitede önceki gün çıkan kavgada babasını bıçakla ağır yaralayan ve gözaltına alınan E.S'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusunun ardından hakimliğe çıkarılan şüpheli, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisi süren baba E.S'nin ise durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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