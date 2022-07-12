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Sakarya'da bayram trafiği havadan denetlendi

12.07.2022 18:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'da bayram trafiği havadan denetlendi

Sakarya'da bayram trafiği havadan denetlendi

Sakarya'da jandarma ekipleri, Kurban Bayramı dolayısıyla helikopter destekli trafik denetimi gerçekleştirdi.

İl Jandarma Komutanlığı trafik ve asayiş timleri, vatandaşların güvenli şekilde seyahat etmelerini sağlamak ve ihlallerin önüne geçmek amacıyla yoğunluğun yaşanabileceği alanları havadan denetledi.

Trafik Şube Müdürlüğü personelinin de bulunduğu Jandarma Hava Grup Komutanlığına ait helikopterle Adapazarı-Karasu yolunu kontrol eden ekipler, güzergahta yoğunluğa rastlamadı.

Jandarmadan yapılan açıklamada, hava ve yer denetimlerinin, daha güvenli trafik için sürekli yapıldığı, kontroller sayesinde geçen yıllara oranla artan araç sayısına rağmen kazalarda artış yaşanmadığı bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
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