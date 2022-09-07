Sakarya'da bulunan yaralı peçeli baykuş koruma altına alındı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan yaralı peçeli baykuş, tedavisinin ardından doğaya bırakılacak.

Çamlıca Mahallesi'nde vatandaşlar tarafından yaralı halde peçeli baykuş bulundu.

Yetkililere haber verilmesinin ardından kuş Akyazı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekibine teslim edildi.

Yaralı baykuş, daha sonra tedavisi için Ormanya Tabiat Parkı Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine bırakıldı.

Koruma altına alınan yaralı baykuş, tedavi sürecinin ardından doğal ortamına salınacak.



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