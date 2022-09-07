YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sakarya
  4. Sakarya'da bulunan yaralı peçeli baykuş koruma altına alındı

Sakarya'da bulunan yaralı peçeli baykuş koruma altına alındı

07.09.2022 16:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'da bulunan yaralı peçeli baykuş koruma altına alındı

Sakarya'da bulunan yaralı peçeli baykuş koruma altına alındı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan yaralı peçeli baykuş, tedavisinin ardından doğaya bırakılacak.

Çamlıca Mahallesi'nde vatandaşlar tarafından yaralı halde peçeli baykuş bulundu.

Yetkililere haber verilmesinin ardından kuş Akyazı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekibine teslim edildi.

Yaralı baykuş, daha sonra tedavisi için Ormanya Tabiat Parkı Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine bırakıldı.

Koruma altına alınan yaralı baykuş, tedavi sürecinin ardından doğal ortamına salınacak.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sakarya'da 70 kilogram esrar ele geçirilen operasyonda 3 şüpheli yakalandıSakarya'da 70 kilogram esrar ele geçirilen operasyonda 3 şüpheli yakalandı
Beylikdüzü'nde balkondan düşen çocuk öldüBeylikdüzü'nde balkondan düşen çocuk öldü
Ankara'da yol kenarında cesedi bulunan çocuğun annesinin teyzesi gözaltına alındıAnkara'da yol kenarında cesedi bulunan çocuğun annesinin teyzesi gözaltına alındı
Anahtar Kelimeler:
koruma peçeli baykuş yaralı

Sakarya Namaz Vakitleri 8 Eylül Perşembe

İmsak
04:57
Sabah
06:25
Öğle
13:01
İkindi
16:37
Akşam
19:28
Yatsı
20:50
Sakarya ECZANELER
Sakarya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Güzelliğiyle göz dolduran 23'lük milyoner servetini anlattı!

Güzelliğiyle göz dolduran 23'lük milyoner servetini anlattı!

Hırsın böylesi! Sırf okulda çocuğunun önüne geçmesin diye...

Hırsın böylesi! Sırf okulda çocuğunun önüne geçmesin diye...

PARTNER
Mega Eylül indirimleri! Dünyaca ünlü markaların saatlerinde büyük fırsat

Mega Eylül indirimleri! Dünyaca ünlü markaların saatlerinde büyük fırsat

Seks mi, mastürbasyon mu? Yoksa...

Seks mi, mastürbasyon mu? Yoksa...

Bunca yıl sağlıklı bildik: Hayal kırıklığı yarattı

Bunca yıl sağlıklı bildik: Hayal kırıklığı yarattı

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.