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Sakarya'da bulunan yaralı peçeli baykuş tedaviye alındı

20.09.2022 15:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'da bulunan yaralı peçeli baykuş tedaviye alındı

Sakarya'da bulunan yaralı peçeli baykuş tedaviye alındı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde yaralı halde bulunan peçeli baykuş, tedavisinin ardından doğaya salınacak.

Çamlıca Mahallesi'nde yaralı peçeli baykuş bulan vatandaşlar, Akyazı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğine bilgi verdi.

Ekiplerce alınan baykuş, tedavi ve bakımı için Kocaeli'deki Ormanya Tabiat Parkı Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine götürüldü.

Yaralı baykuş, tedavisinin ardından doğal ortamına bırakılacak.

Sakarya'da bulunan yaralı peçeli baykuş tedaviye alındı

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