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Sakarya'da çaldıkları eşyaları satan bir zanlı tutuklandı

09.12.2022 07:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'da evlerden çaldıkları malzemeleri sattıkları tespit edilen 3 şüpheliden biri tutuklandı.

Sakarya'da çaldıkları eşyaları satan bir zanlı tutuklandı

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, evlerden hırsızlık ihbarları üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, hırsızlıkları H.Ç, B.Ş. ve M.Y'nin gerçekleştirdiğini belirledi. Şüphelilerin çalıntı eşyaları A.Ö'ye sattığı tespit edildi.

Aramalarda, aralarında iş aletleri, motorlu testere, televizyon, kurusıkı tabanca ve kabloların yer aldığı 24 parça çalıntı malzeme bulundu.

Çalıntı eşyaları sahiplerine teslim eden ekipler, H.Ç'yi gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.Ç, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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