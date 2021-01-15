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Sakarya'da çantalarda ceset parçaları bulunmasına ilişkin soruşturma devam ediyor

15.01.2021 20:27 | Son Güncelleme:
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Ceset parçalarının 35-40 yaşlarındaki kayıp erkeğe ait olduğunu düşünen polis ekipleri, kimlik tespiti ve şüpheli belirleme çalışmalarını sürdürüyor

Sakarya'da iki çantada insana ait olduğu düşünülen ceset parçalarının bulunmasına ilişkin kimlik tespiti ve şüpheli belirleme çalışmaları devam ediyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çantadaki parçalardan sol el parmak izi ile Sakarya ve diğer illerdeki kayıp kişiler üzerinde yaptıkları incelemede henüz sonuca varamadı.

Çantadan çıkan sağ ayaktaki "bitişik parmak" hastalığı üzerinden soruşturmayı derinleştiren ekipler, sokak çalışmaları sırasında aynı hastalığa sahip yabancı uyruklu bir ailenin bulunduğunu ve bu aileden 35-40 yaşlarındaki kişinin kayıp olduğunu belirledi.

Kayıp şahsın evini tespit eden cinayet dedektifleri, bu kişinin ailesinin de bir süredir ortalarda gözükmediği bilgisine ulaştı.

Ceset parçalarının 35-40 yaşlarındaki kayıp erkeğe ait olduğunu düşünen polis ekipleri, kayıp şahsın başka bir yakınından alınan DNA örneklerini İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderdi.

Polis ekiplerinin maktulün kimlik tespiti ve şüpheli belirleme çalışmaları devam ediyor.

- Olay

Adapazarı ilçesi Karaman mevkisindeki Çark Deresi kenarında 12 ve 13 Ocak'ta iki çantada insana ait olduğu düşünülen ceset parçaları bulunması üzerine inceleme başlatılmıştı.

Cumhuriyet savcısı ve ekiplerin incelemesinin ardından parçalar araştırılmak üzere tabuta konularak Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezine götürülmüştü.

AFAD Sakarya ekipleri, ceset parçalarının bulunduğu bölgede arama yapmıştı.

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