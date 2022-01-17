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Sakarya'da çıkan yangında evde mahsur kalan kişi öldü

17.01.2022 11:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Evde bulunan diğer kişi, pencereden alt kattaki dükkanın tentesine atlayarak kurtuldu

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde evde çıkan yangında alevler arasında mahsur kalan kişi hayatını kaybetti.

Semerciler Mahallesi Hal Caddesi'nde bulunan 3 katlı binanın ikinci katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Evde bulunan iki kişiden O.K. pencereden alt kattaki dükkanın tentesine atlayarak kurtuldu, Turgay Oğul ise alevlerin arasında kaldı.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangının ardından yapılan incelemede Oğul'un yaşamını yitirdiği belirlendi.

Cenaze, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezi'ne götürüldü.

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