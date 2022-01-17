Sakarya'da çıkan yangında evde mahsur kalan kişi öldü

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde evde çıkan yangında alevler arasında mahsur kalan kişi hayatını kaybetti.

Semerciler Mahallesi Hal Caddesi'nde bulunan 3 katlı binanın ikinci katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Evde bulunan iki kişiden O.K. pencereden alt kattaki dükkanın tentesine atlayarak kurtuldu, Turgay Oğul ise alevlerin arasında kaldı.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangının ardından yapılan incelemede Oğul'un yaşamını yitirdiği belirlendi.

Cenaze, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezi'ne götürüldü.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz