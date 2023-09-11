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Sakarya'da çıkan yangında yaklaşık 1 hektarlık ormanlık alan zarar gördü

11.09.2023 07:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yaklaşık 1 hektarlık alanın zarar gördüğü orman yangını söndürüldü.

Sakarya'da çıkan yangında yaklaşık 1 hektarlık ormanlık alan zarar gördü

Bağlar Mahallesi'nin tepe kısımlarında çoğunlukla çam ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine yangın mahalline Sakarya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 7 arazöz ve 30 personel sevk edildi.

Hızla yangına müdahale eden ekipler, alevleri büyümeden 2 saatte kontrol altına aldı.

Yangında yaklaşık 1 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Yangına müdahale eden görevli, avucundan su içirdiği yaralı kaplumbağayı yıkayarak serinletmeye çalıştı.

Bölgede ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

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