Sakarya'da çıkan yangında yaklaşık 1 hektarlık ormanlık alan zarar gördü

Bağlar Mahallesi'nin tepe kısımlarında çoğunlukla çam ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine yangın mahalline Sakarya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 7 arazöz ve 30 personel sevk edildi.
Hızla yangına müdahale eden ekipler, alevleri büyümeden 2 saatte kontrol altına aldı.
Yangında yaklaşık 1 hektar ormanlık alan zarar gördü.
Yangına müdahale eden görevli, avucundan su içirdiği yaralı kaplumbağayı yıkayarak serinletmeye çalıştı.
Bölgede ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.