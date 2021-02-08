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Sakarya'da çıkan yangında yaklaşık 30 araç zarar gördü

08.02.2021 17:41 | Son Güncelleme:
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Sakarya'da çıkan yangında yaklaşık 30 araç zarar gördü

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde otluk alanda çıkan ve Yediemin Otoparkı'na sıçrayan yangında yaklaşık 30 araç zarar gördü.

Beşköprü Mahallesi'nde otluk alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüyerek Yediemin Otoparkı'na sıçradı.

Yangını söndüremeyen çalışanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alındı.

Yangında aralarında hurda kamyon, minibüs, otomobil ve kamyonetlerin de olduğu yaklaşık 30 araç zarar gördü.

İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışması sürüyor.

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