Sakarya'da denizde kaybolan Rus tır şoförü hayatını kaybetti

Sakarya'nın Karasu ilçesinde girdiği denizde kaybolan yabancı uyruklu tır şoförünün cesedi bulundu.

Sevkiyat için gemiyle kente gelen Rusya uyruklu tır şoförü Sergey Mavliev (36), akşam saatlerinde arkadaşlarıyla Yeni Mahallesi liman mevkisinde denize girdi.

Mavliev'in bir süre sonra gözden kaybolması üzerine arkadaşları, durumu yetkililere bildirdi.

Deniz ve karadan arama çalışması başlatan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 200 metre uzaklıkta denizin 4 metre derinliğinde tır şoförünü hareketsiz halde buldu.

Olay yerine çağrılan sağlık personelinin yaptığı kontrolde, Mavliev'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

İncelemelerin ardından Karasu Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Mavliev'in cenazesinin ülkesine gönderileceği öğrenildi.



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