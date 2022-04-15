Sakarya'da deprem riski taşıyan yapı stokları belirlenecek

"Asrın felaketi" olarak tanımlanan 1999 Marmara Depremi'nden en çok etkilenen illerden Sakarya'da oluşturulan proje ekibiyle kent genelinde olası depremlerde risk oluşturabilecek yapı stoklarının haritası çıkarılacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD) depreme hazırlık ve risk tespiti için başlatılan çalışmada Sakarya pilot il olarak belirlendi.

Belediyenin kentsel dönüşüm personeli, AFAD teknik personeli ve üniversitelerin görevlendirildiği uzmanlardan oluşan ekibin kentteki hasarlı yapıları 6 ayda tespit etmesi planlanan çalışmada, olası depremde risk oluşturacak yapı stokları işaretlenecek.

Çalışmaların ardından hazırlanacak "Sakarya İli Yapısal Hasar Görebilirlik" raporu doğrultusunda deprem eylem planı oluşturularak dönüşüm ve güçlendirme çalışmaları yapılacak.

Bu kapsamda Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığınca, AFAD temsilcileri, Sakarya Üniversitesi (SAÜ) ve Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) akademisyenleri ve ilçe belediyelerden teknik personelin katılımıyla "Sakarya İli Yapısal Hasar Görebilirlik" çalışması görüşüldü.

- "Sakarya'daki çalışma tüm illere örnek olacak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya'yı depreme ve yaşanabilecek tüm afetlere hazır hale getirmek ve en kötü senaryoya dahi hazır olabilmek için çalıştıklarını belirtti.

Bundan 23 yıl önce meydana gelen yıkıcı depreme rağmen AK Parti'nin güçlü belediyecilik anlayışıyla kentin adeta yeniden doğduğunu vurgulayan Yüce, "bir daha toparlanamaz" denilen kentin Türkiye'nin sanayi ve turizm üssü haline geldiğini kaydetti.

Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanı Mustafa Deverenli de çalışmaya ilişkin teknik detayları aktardı.

AFAD Deprem Daire Başkanı Dr. Murat Nurlu ise çalışmanın tüm Türkiye'ye örnek olacağına dikkati çekerek, "Burada yapılacak çalışma sadece Sakarya ile kalmayacak, bölgedeki tüm illerde bir genelge, yönetmelik kapsamında buradaki sonuçları yayacağız ve bir ilde yapı stoku belirleme çalışmasının nasıl yapıldığını örneklendirmiş olacağız." ifadesini kullandı.

Toplantıya, AFAD İl Müdürü Hüseyin Kaşkaş, SAÜ Dr. Öğretim Üyesi Dr. Tuba Tatar, SUBÜ Dr. Öğretim Üyesi Osman Kırtel ve teknik personel katıldı.

