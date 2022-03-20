Sakarya'da dere yatağına düşen yaralı atmaca kurtarıldı

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde dere yatağına düşen yaralı atmaca, itfaiye ekiplerince kurtarılarak tedavi altına alındı.

Yusufbey Mahallesi'nde yaşayan Mustafa Aydın, çarşıya giderken dere yatağına düşen kuşun çalıların arasında sıkıştığını gördü.

Atmacanın uçamadığını fark eden Aydın, itfaiyeden yardım istedi.

Kısa sürede olay yerine gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi Taraklı Grup Amirliği ekipleri, kuşu düştüğü yerden kurtardı.

Çalışmalara destek veren Aydın, daha sonra yaralı atmacayı tedavisini yaptırmak üzere veterinere götürdü.



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