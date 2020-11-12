Sakarya'da ev arkadaşının parasını çaldığı iddiasına soruşturma

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde birlikte kaldığı arkadaşının, ev almak için biriktirdiği parayı çaldığı öne sürülen bir kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre fabrika işçisi Celal Yardımcı (36), hayalini kurduğu evi almak için para biriktirdi.

Beğendiği evi almak için bir müteahhitle anlaşan Yardımcı, biriktirdiği parayı ev arkadaşının alarak kaçtığını fark etti.

Yardımcı'nın polise ihbarı üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Celal Yardımcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fabrikada işçi olarak çalıştığını, kalan zamanlarında boya ve badana işiyle uğraştığını söyledi.

Yardımcı, "Evlere boya yapmaya giderken E.A ile tanıştım. Tanıştığımızda ev arıyordu. Ben de bekar olduğum için hem kiramı bölüşmek hem de arkadaşa yardımcı olmak için evime aldım. Evde 6-7 ay birlikte yaşadık, hiçbir sorunumuz yoktu. Kirayı ödeyemediği zamanlar da oluyordu ben de ona yardımcı oluyordum." diye konuştu.

Yardımcı, yıllardır hayalini kurduğu evi alabilmek için para biriktirdiğini ve kredi çekip aldığı aracını 147 bin liraya sattığını anlatarak, şöyle devam etti: