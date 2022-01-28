Sakarya'da evinde öldürülen kişinin katil zanlısı tutuklandı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, evinde başından tabancayla vurularak öldürülen Erdem Özdemir'in katil zanlısı tutuklandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli Ö.K. (39), sağlık kontrolünden geçirilmelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Ö.K, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan Ö.K'ye silah temin ettiği belirlenen Ş.İ.Ö. (48) hakkında da yasal işlem yapıldığı bildirildi.

- Olay

Akyazı Batakköy Mahallesi'nde yaşayan Erdem Özdemir'e dün ulaşamayan iş arkadaşları, Özdemir'in evde cansız bedenini bulması üzerine polis ekipleri çalışma başlatmıştı. Evin ve yanındaki diğer ikamette hırsızlık olduğunu belirleyen ekipler, kar üzerindeki ayakkabı izleriyle güvenlik kameralarını inceleyerek, şüpheli şahsı tespit etmişti. Polis, Ö.K'yi Adapazarı ilçesinde gerçekleştirdiği operasyonla gözaltına almıştı.



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