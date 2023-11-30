Sakarya'da fuhuş operasyonunda 5 zanlı tutuklandı

Sakarya'da düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Sakarya ve Karasu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince "fuhşa aracılık ve yer temini" suçu kapsamında çalışma yürütüldü.

Çalışma kapsamında 300 polisin katılımıyla 25 Kasım'da gerçekleştirilen operasyonda, yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptırdığı ve yer temin ettiği belirlenen 1'i Özbekistan uyruklu kadın, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 4 ruhsatsız tabanca, 84 fişek, 7 dolu kartuş, yüklü miktarda para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden N.A, C.B, C.Ç.K, İ.K. ile Z.K. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, E.D. hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Operasyonda yakalanan 49 Özbekistan, 8 Azerbaycan ve 4 Türkmenistan uyruklu kadın ise işlemlerinin ardından sınır dışı edilecek.

