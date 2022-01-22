Sakarya'da geçen yıl 112'ye yapılan çağrıların yüzde 73,54'ü asılsız

Sakarya'da, geçen yıl 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğüne gelen 1 milyon 218 bin 937 çağrıdan yüzde 73,54'ü asılsız çıktı.

Valilikten yapılan açıklamada, acil çağrı numaralarının tek numara altında toplanmasını sağlamak üzere İçişleri Bakanlığının koordinesinde 112 Acil Çağrı Merkezi Projesi'nin başlatıldığı anımsatıldı.

Bu kapsamda kentteki tüm acil durum çağrılarının "112" üzerinden karşılandığı belirtilen açıklamada, "Polis, jandarma, sağlık, itfaiye, orman veya AFAD ekiplerinden biri veya birkaçının müdahale etmesini gerektiren acil durumlarda vatandaşlarımızın 112'yi aramaları yeterli olmaktadır. Ayrıca engelli vatandaşlarımız, 'Engelsiz 112 Uygulaması' ile acil durumlarda ihtiyaç duydukları ilgili 112 birimine hızlıca bağlanabilmekte ve yaşadıkları, gördükleri acil durumu kolayca ilgililere bildirebilmektedirler." ifadeleri kullanıldı.

Geçen yıl merkeze 1 milyon 218 bin 937 çağrı geldiği, bunlardan 322 bin 574'ünün vakaya dönüştüğü aktarılan açıklamada, 2 kişiye 824 lira idari ceza kesildiği bildirildi.

Acil Çağrı Merkezine gelen çağrıların yüzde 73,54'ünü bilgi ve danışma amaçlı ile acil çağrı kapsamında olmayan gereksiz, meşgul edici aramaların oluşturduğu vurgulanan açıklamada, şu uyarılarda bulunuldu:

"Gerçekten acil durumu olan vatandaşlarımızın 112 Acil Çağrı Merkezine daha hızlı ulaşabilmeleri, vakalara zamanında müdahale edilebilmesi için sürekli bilgi ve danışma amaçlı, keyfi, asılsız ve gereksiz aramalarla merkezin meşgul edilmemesi gerekmektedir. Ayrıca, acil durumlarda elden geldiğince soğukkanlı olunması, adres bilgisinin net olarak verilmesi, 112'nin arandığı telefonun meşgul tutulmaması, operatörlerin sorduğu sorulara net ve kısa cevaplar verilmesi, vaka bilgilerinin alınarak ekiplerin kısa sürede acil durumdaki kişiye veya olay mahalline yönlendirilebilmesi için önem arz etmektedir."

