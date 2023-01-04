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Sakarya'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın kontrol altına alındı

04.01.2023 07:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde, geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın kontrol altına alındı.

Sakarya'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın kontrol altına alındı

Hanlıköy Mahallesi'ndeki bir geri dönüşüm tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına, 21 araç ve 44 personelden oluşan itfaiye ekipleri müdahalede bulundu. Yangının, yan taraftaki başka bir geri dönüşüm tesisine sıçramaması için büyük çaba harcandı.

Yangın, yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı. Yangın sonucu, geri dönüşüm malzemeleri kullanılamaz hale geldi, tesiste maddi hasar oluştu.

Yangında ayağından yaralanan bir itfaiye görevlisine sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti.

İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürüyor.

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