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Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin 7 sanık yargılanıyor

28.02.2022 11:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin 7 sanık yargılanıyor

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamaya ilişkin aralarında fabrika sahiplerinin de bulunduğu 2'si tutuklu 7 sanığın yargılandığı davanın sekizinci duruşması başladı.

Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesince Ferizli ilçesinde bulunan cezaevi kampüsündeki salonda görülen duruşmada tutuklu yargılanan fabrika sahiplerinden Yaşar C. ile Hasan Ali V, tutuksuz sanıklar fabrika sahiplerinden Ali Rıza Ergenç C. ile Erşan Ö, Asiye A, Aslı B, tutuksuz müşteki sanık Ahmet Ç. ve taraf avukatları hazır bulundu. Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan ile bazı illerin baro başkanları da müşteki avukatları kısmında yer aldı.

Duruşma salonu binası içinde ve çevresinde kolluk kuvvetlerince geniş güvenlik önlemi alındı.

Duruşma salonuna müştekiler, patlamada hayatını kaybedenlerin yakınları ve diğer izleyiciler, Kovid-19 tedbirleri uygulanarak alındı.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş, HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu da duruşmayı izledi.

Yoklama yapılmasının ardından celse arasında gelen belgeler zapta geçirildi.

Duruşmada sanık ve avukatlarının mahkeme heyetinin bir önceki celsede ek savunma hakkı verdiği 7'şer kez "olası kastla ölüme sebebiyet verme", 107'şer kez de "olası kastla yaralamaya sebebiyet verme" suçlarına ilişkin beyanda bulunması bekleniyor.

- Duruşma öncesi basın açıklaması

Patlamada hayatını kaybedenlerin yakınları, duruşma öncesinde "Hendek için adalet" yazılı pankart eşliğinde gerçekleştirdikleri basın açıklamasında, adalet haklarını almak için burada olduklarını ve bu davanın, "toprağın altındakiler için adalet, üstündekiler için umut" olduğunu ifade etti.

Açıklamaya CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, CHP İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, TİP Genel Başkanı Baş, HDP Kocaeli Milletvekili Gergerlioğlu, TBB Başkanı Sağkan, bazı illerin baro başkanları ve sendikaların temsilcileri destek verdi.

- Süreç

Sakarya'nın Hendek ilçesi Yukarıçalıca mevkisinde yaklaşık 15 dönüm üzerine kurulu havai fişek fabrikasında 3 Temmuz 2020'de saat 11.15'te meydana gelen ve olay yerine 50 kilometre mesafedeki birçok noktadan duyulan patlamalarda 7 kişi hayatını kaybetmiş, 127 kişi yaralanmıştı.

Patlamaya ilişkin gözaltına alınan aralarında fabrika sahibinin de bulunduğu 5 şüpheli tutuklanmış, bir zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Öte yandan patlamada yaralanan Ahmet Ç, davada müşteki sanık olarak yargılanıyor.

Kontrollü imha amacıyla Adapazarı ilçesi Taşkısığı mevkisine getirilen fabrikadaki patlayıcıların 9 Temmuz'da saat 11.35'te kamyondan indirildiği sırada meydana gelen patlamada da 3 asker şehit olmuştu.

İlk patlamaya ilişkin soruşturmayı yürüten Hendek Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan fezleke, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmişti. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca, aralarında fabrika sahiplerinin de bulunduğu 7 şüpheli hakkında hazırlanan 27 sayfalık iddianame, 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

İddianamede 7 sanığın "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıl 8'er aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Öte yandan tutuklu yargılanan iş güvenliği uzmanı Aslı B. ile sorumlu müdür Asiye A. ve ustabaşı Erşan Ö. tahliye edilmişti.

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patlama Sakarya

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