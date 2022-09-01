Sakarya'da hırsızın kapısı açık otomobile camdan girip para çalması kamerada

Sakarya'nın Karasu ilçesinde kapısı kilitli olmayan otomobile açık camdan girip bozuk paraları çalan şüpheli, yanlışlıkla aracın kornasına basınca panikleyip kaçtı.

Yalı Mahallesi Barış Caddesi'nde Nazım Yavuzyiğit'e ait camı açık unutulan park halindeki aracı gören şüpheli, camdan sarkarak içeri girdi.

Bu sırada yanlışlıkla kornaya basan şüpheliyi, Yavuzyiğit'in komşuları fark etti. Panikleyen şüpheli, araçtaki bozuk 22 lirayı alarak olay yerinden uzaklaştı.

Komşularının haber vermesiyle aracının başına gelen Yavuzyiğit, otomobilini kilitlemediğini fark ederek polise haber verdi.

Hırsızlık anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Araç sahibi Yavuzyiğit, gazetecilere, "Camdan sarkınca yanlışlıkla kornaya basmış, yoksa fark edilmeyecekti. Biz de kameraları izleyince şaşırdık ve polise haber verdik." dedi.

