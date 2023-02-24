Sakarya'da hırsızlık için girdiği evin sahibini öldüren sanık ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde hırsızlık için girdiği evin sahibini öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edildi.

Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesinde, Erdem Özdemir'in evinde silahla başından vurularak öldürülmesine ilişkin tutuklu sanık Ö.K'nin yargılandığı davada karar açıklandı.

Mahkeme heyeti, sanık Ö.K'yi "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Sanığa ayrıca "silahla gece vakti konutta yağma" suçundan 13 yıl, "mala zarar verme" suçundan 1 yıl, "Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet" suçundan da 2 yıl hapis cezası verildi.

Erdem Özdemir'in kardeşi Ethem Özdemir, duruşma sonrası yaptığı açıklamada, "Verilen karardan memnunuz. Adalet bir kez daha tecelli etmiştir ve yerini bulmuştur. Acımız hala dinmedi, ilk günkü gibi hala taze." diye konuştu.

OLAY

Akyazı Batakköy Mahallesi'nde 26 Ocak 2022'de Erdem Özdemir'e ulaşamayan iş arkadaşlarının, evde cansız bedenini bulması üzerine polis ekipleri çalışma başlatmıştı. Evden ve yanındaki diğer ikametten hırsızlık yapıldığını belirleyen ekipler, kar üzerindeki ayakkabı izleriyle güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyerek şüpheliyi tespit etmişti.

Adapazarı ilçesinde düzenlenen operasyonla gözaltına alınan Ö.K, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmış, ona silah temin ettiği belirlenen Ş.İ.Ö. hakkında yasal işlem yapılmıştı.

