Sakarya'da iftar programına yaklaşık 20 bin kişi katıldı

Sakarya’da yaklaşık 20 bin kişi iftar sofrasında buluştu.

Büyükşehir Belediyesince Aziz Duran Parkı'nda yaklaşık 20 bin kişilik iftar sofrası oluşturuldu. İftara katılanlara çorba, kavurma, pilav ve tatlı ikram edildi.

Akşam ezanının okunmasıyla vatandaşlar oruçlarını açtı. Orhan Cami imam hatibi Alaattin Beşel dua etti. Yemekten sonra, kurulan sahnede ilahiler ve kasideler okundu.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, bin aydan hayırlı olan Kadir Gecesinde bir arada olabilmenin sevincini yaşadıklarını söyledi.

Ramazanın sonunda Sakaryaspor'un şampiyonluğuyla çifte bayram yaşayacaklarını ifade eden Yüce, şöyle devam etti:

"Soframızı teşrif eden herkese teşekkür ediyorum. Bu sene Sakarya olarak çifte bayram yaşıyoruz. Hem büyüklerimizle bereketleneceğimiz, küçüklerimize hayır dualar edeceğimiz Ramazan Bayramı’nı yaşıyoruz hem de şehrimizin en önemli değerlerinden olan Sakaryasporu’muzun şampiyonluğunu bir bayram gibi kutluyoruz. Bu şehirde Sakaryaspor sevdası daha küçükken başlar. Bizimle birlikte büyüyüp olgunlaşır. Bu şehirde 7'den 70'e herkes bu takıma sevdalıdır. Yıllardır yaşadığımız talihsizlikleri el ele vererek çözdük. Sakarya olarak takımımıza sahip çıktık ve kimseye muhtaç etmedik. Gerekli olan ihtiyaçları birer birer karşıladık ve çok şükür şampiyon olduk. Takımımızı ve hemşerilerimizi kutlarım."

Programa, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, AK Parti Sakarya Milletvekili Recep Uncuoğlu, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu, SAÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever ve ilçe teşkilat başkanları, BBP İl Başkanı Ömer Faruk Bürtek, meclis üyeleri, muhtarlar ile vatandaşlar katıldı.

