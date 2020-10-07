YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sakarya
  4. Sakarya'da iki aile arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı

Sakarya'da iki aile arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı

SAKARYA HABERLERİ  | 07.10.2020 00:14 | Son Güncelleme

Sakarya'da iki aile arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı

Sakarya'nın Erenler ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada biri kadın 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Küpçüler Yeni Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda G.T, D.T. ve T.T tüfekle yaralandı.

Olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı.

Yaralılar Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili 4 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Makam odasında mastürbasyon skandalı! Makam odasında mastürbasyon skandalı!
Aç kalan köpekler bir anda saldırdı!Aç kalan köpekler bir anda saldırdı!
En Çok Okunan Yerel Haberler

Sakarya Namaz Vakitleri 7 Ekim Çarşamba

İmsak
05:30
Sabah
06:54
Öğle
12:51
İkindi
16:03
Akşam
18:38
Yatsı
19:57

Sakarya Nöbetçi Eczaneler 7 Ekim Çarşamba

Darüşşifa Eczanesi
Adapazari
Dilek Eczanesi
Yenikent
Eser Eczanesi
Adapazari
Serhat Eczanesi
Akyazi
Gülnihal Eczanesi
Arifiye
Eda Eczanesi
Erenler
Hayat Eczanesi
Ferizli
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
SAÜ’lü öğretim üyesinden televizyon programı
SAÜ’lü öğretim üyesinden televizyon programı
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Sakarya’da bulunan bir işletmede çıkan yangın kısa süreli paniğe neden oldu
Sakarya’da bulunan bir işletmede çıkan yangın kısa süreli paniğe neden oldu
AK Partili kadınlardan 81 il, 922 ilçede Abdurrahman Dilipak hakkında suç duyurusu
AK Partili kadınlardan 81 il, 922 ilçede Abdurrahman Dilipak hakkında suç duyurusu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.