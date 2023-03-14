YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sakarya
  4. Sakarya'da işletmecinin öldüğü eğlence mekanındaki silahlı kavgaya ilişkin 8 şüpheli yakalandı

Sakarya'da işletmecinin öldüğü eğlence mekanındaki silahlı kavgaya ilişkin 8 şüpheli yakalandı

14.03.2023 14:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde işletmecinin öldüğü, 2 çalışanın yaralandığı eğlence mekanındaki silahlı kavgaya ilişkin 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün eğlence mekanında çıkan silahlı kavgada işletmeci Selçuk Sorgut'un (53) öldürülmesi, çalışanlar B.Ş. ve E.A'nın yaralanması olayına karışan zanlıların yakalanması için çalışma yürüttü.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüpheliler R.T. ve C.T. ile kaçmalarına yardım ettiği öne sürülen 6 kişiyi, Karasu ilçesinde düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

İlçede faaliyet gösteren eğlence mekanında dün çalışanlar ile müşteriler arasında çıkan kavgada, işletmeci Selçuk Sorgut ile çalışanlar B.Ş. ve E.A. silahla yaralanmış, hastaneye kaldırılan yaralılardan Sorgut müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anadolu Otoyolu'nda iplik taşıyan tırın dorsesi yandıAnadolu Otoyolu'nda iplik taşıyan tırın dorsesi yandı
Kütahya İl Müdürlüğü görevinden istifa edip Uşak AK Parti’den aday adayı olduKütahya İl Müdürlüğü görevinden istifa edip Uşak AK Parti’den aday adayı oldu
Afyonkarahisar’da mart ayında kar sürpriziAfyonkarahisar’da mart ayında kar sürprizi
Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Söğütlü silahlı kavga

Sakarya Namaz Vakitleri 14 Mart Salı

İmsak
05:41
Sabah
07:06
Öğle
13:13
İkindi
16:31
Akşam
19:10
Yatsı
20:29
Sakarya ECZANELER
Sakarya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Flaş fırsat: Kalitesiyle öne çıkan Cosori airfryerda 400 TL indirim! Kaçırmayın

Flaş fırsat: Kalitesiyle öne çıkan Cosori airfryerda 400 TL indirim! Kaçırmayın

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Seyahatlerinize şıklık katacak valizlerde %50 indirim! Bu fırsat kaçmaz

Seyahatlerinize şıklık katacak valizlerde %50 indirim! Bu fırsat kaçmaz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.