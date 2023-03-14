Sakarya'da işletmecinin öldüğü eğlence mekanındaki silahlı kavgaya ilişkin 8 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün eğlence mekanında çıkan silahlı kavgada işletmeci Selçuk Sorgut'un (53) öldürülmesi, çalışanlar B.Ş. ve E.A'nın yaralanması olayına karışan zanlıların yakalanması için çalışma yürüttü.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüpheliler R.T. ve C.T. ile kaçmalarına yardım ettiği öne sürülen 6 kişiyi, Karasu ilçesinde düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

İlçede faaliyet gösteren eğlence mekanında dün çalışanlar ile müşteriler arasında çıkan kavgada, işletmeci Selçuk Sorgut ile çalışanlar B.Ş. ve E.A. silahla yaralanmış, hastaneye kaldırılan yaralılardan Sorgut müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

