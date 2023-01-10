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Sakarya'da kaçak kazı yapan 3 şüpheli yakalandı

10.01.2023 07:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde define aramak amacıyla kaçak kazı yapan 3 şüpheli yakalandı.

Sakarya'da kaçak kazı yapan 3 şüpheli yakalandı

İddiaya göre, İ.H.T, Ş.T. ve M.K, Kocaeli'den define aramak için Kazımiye Mahallesi'ndeki Karandere Şelalesi mevkisine geldi. Kaçak kazı yapılırken oyulan kayanın kayması sonucu M.K. ayağından yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine İtfaiye, UMKE, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

M.K, dağlık alana gelen sağlık ekiplerinin zorlu uğraşları sonrasında bölgeden indirilerek Pamukova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma olay yeri çevresinde demir kazık, çekiç, levye, şüphelilerin aracında da levye, kürek ve balta buldu.

Karakola götürülen İ.H.T ve Ş.T'ye adli işlem uygulandı.

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